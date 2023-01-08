Греция предложила передать изготовленные для нее БМП Marder в Украину – Bild

Германия собирается передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder, имея не до конца выполненный контракт на поставку этих БМП в Грецию. По данным немецкого издания Bild, немецкое правительство сможет выполнить свои обещания благодаря тому, что Греция согласилась уступить приоритет в пользу Украины.

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Греция согласилась подождать с поставкой обещанных Германией боевых машин пехоты, если подготовленную для нее технику передадут Украине, говорится в публикации.

В октябре 2022 года в рамках кольцевого обмена техникой с Германией Греция начала передавать Украине собственные БМП-1.

Как пояснил министр обороны Греции Никос Панайотопулос, соглашение выполняется в плановом порядке, и Греция уже передала Украине даже больше машин, чем было оговорено условиями контракта — 20 единиц, получив от Германии первые 14 БМП Marder.

СПРАВКА. Marder – немецкая боевая машина пехоты (БМП). Разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

Следующая партия Marder в Грецию должна поступить в январе, но Панайотопулос сказал, что срочной необходимости в этих машинах у его страны нет – Украине они гораздо важнее.

По словам Панайотопулоса, Греция изначально заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу".

Федеральное правительство Германии объявило о намерении передать Украине 40 БМП Marder в то же время, когда Франция пообещала Украине колесные танки, а США – десятки боевых машин пехоты Bradley.

Андрій Водяний

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