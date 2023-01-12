"Сорвать ставку Путина". Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки и ракеты ATACMS

Западные партнеры должны дать Украине танки Leopard и ракеты ATACMS, чтобы сорвать ставку российского диктатора Владимира Путина. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Путин делает ставку на то, что поставки оружия Украине будут откладываться, объясняет дипломат.

"Он должен проиграть это пари. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и выпустить Leopard на волю", – заявил Ландсбергис.

СПРАВКА. Leopard 2 – тяжелый танк немецкого производства. Для его поставок даже другими странами нужно разрешение Германии. ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. США долгие месяцы отказываются их давать.

12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. Также планы о передаче Украине боевых танков сегодня подтвердили в Великобритании.

Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки. 12 января в правительстве Германии заявили, что пока не получали конкретных запросов на разрешение поставлять Украине Leopard.

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Марко Сировой

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