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"Сорвать ставку Путина". Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки и ракеты ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 07:23
Габриэлюс Ландсбергис (Фото - ЕРА)

Западные партнеры должны дать Украине танки Leopard и ракеты ATACMS, чтобы сорвать ставку российского диктатора Владимира Путина. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Путин делает ставку на то, что поставки оружия Украине будут откладываться, объясняет дипломат.

"Он должен проиграть это пари. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и выпустить Leopard на волю", – заявил Ландсбергис.

СПРАВКА. Leopard 2 – тяжелый танк немецкого производства. Для его поставок даже другими странами нужно разрешение Германии.

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. США долгие месяцы отказываются их давать.

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Марко Сировой
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