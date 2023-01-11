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Разрешений на поставку Украине танков Leopard пока никто не запрашивал – Германия

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 17:34
Разрешений на поставку Украине танков Leopard пока никто не запрашивал – Германия - Фото
Штеффен Хебештрайт (Фото: EPA)

Правительство Германии пока не получало конкретных запросов на выдачу разрешений поставлять Киеву танки Leopard. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет Deutsche Welle.

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Хебештрайт сказал, что Германия пока не заявляла, что готова положительно решить вопрос о передаче Украине танков Leopard, и "не очень вероятно", что позиция правительства изменится за время, которое осталось до очередной встречи в формате "Рамштайн".

Он также отметил, что Германия пока не получала просьбы от союзников о передаче этих танков Украине.

При этом Хебештрайт напомнил,  что Берлин "уже поставил Киеву различные системы ПВО, БМП, бронетранспортеры, другую технику и намерен продолжать такие поставки".

8 января министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин "не исключает" поставки танков Leopard Силам обороны Украины.

10 января канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя запрос Украины на поставки танков Leopard 2, заявил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

Читайте также: Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам Украине танков Leopard – Politico

Сергій Бережний
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Германия танки военная помощь Leopard Штеффен Хебештрайт
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