Шольц о Leopard 2: Германия будет координировать поставки оружия в Украину с союзниками

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя запрос Украины на поставки танков Leopard 2, заявил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками. Об этом сообщает Reuters.

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"Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации", – сказал Шольц.

На прошлой неделе партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.

Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.

Чехия при этом готовит к передаче Украине новую партию советских танков Т-72.

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Вадим Ребрина

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