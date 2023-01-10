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Шольц о Leopard 2: Германия будет координировать поставки оружия в Украину с союзниками

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 11:28
Шольц о Leopard 2: Германия будет координировать поставки оружия в Украину с союзниками - Фото
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя запрос Украины на поставки танков Leopard 2, заявил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками. Об этом сообщает Reuters.

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"Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации", – сказал Шольц.

  • На прошлой неделе партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
  • Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.
  • Чехия при этом готовит к передаче Украине новую партию советских танков Т-72.

Читайте также: Убийцы Т-72, броня и ПВО. Как Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Вадим Ребрина
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оружие танк Leopard олаф шольц
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