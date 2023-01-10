Шольц о Leopard 2: Германия будет координировать поставки оружия в Украину с союзниками
10.01.2023, 11:28
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя запрос Украины на поставки танков Leopard 2, заявил, что по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками. Об этом сообщает Reuters.
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"Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации", – сказал Шольц.
- На прошлой неделе партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.
- Чехия при этом готовит к передаче Украине новую партию советских танков Т-72.
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