UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Берлине заявили, что "сейчас" не планируют передавать Украине танки Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 14:18
В Берлине заявили, что
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне Leopard 2 (фото - ЕРА)

Германия не планирует поставлять танки Leopard 2 в Украину, – по крайней мере, сейчас. Об этом на брифинге сообщил официальный спикер правительства ФРГ, пишет Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину", – передает его слова ресурс.

Ранее сегодня, 9 января, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин "не исключает" поставки "Леопардов" Силам обороны Украины.

В первые дни 2023 года, сразу после того, как Франция пообещала ВСУ "колесные танки" AMX-10, Германия заявила, что отправит Украине боевые машины пехоты Marder. Более 10 месяцев тотальной войны призывы из Киева передать "Мардеры" встречали отказ.

Кроме того, США анонсировали поставку БМП Bradley.

У польского президента Дуды заявили, что могут передать Украине несколько Leopard, "до десяти штук".

  • Депутат партии канцлера ФРГ против танков для ВСУ – предлагает "поговорить о мире" с Россией.
  • 9 января еще один депутат Бундестага от СДПГ Фабер заявил, что у Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1, для этого достаточно выдать экспортную лицензию.

Читайте также:  Убийцы Т-72, броня и ПВО. Как Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танк Германия Leopard военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 