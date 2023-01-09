В Берлине заявили, что "сейчас" не планируют передавать Украине танки Leopard 2

Германия не планирует поставлять танки Leopard 2 в Украину, – по крайней мере, сейчас. Об этом на брифинге сообщил официальный спикер правительства ФРГ, пишет Sky News.

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"В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину", – передает его слова ресурс.

Ранее сегодня, 9 января, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин "не исключает" поставки "Леопардов" Силам обороны Украины.

В первые дни 2023 года, сразу после того, как Франция пообещала ВСУ "колесные танки" AMX-10, Германия заявила, что отправит Украине боевые машины пехоты Marder. Более 10 месяцев тотальной войны призывы из Киева передать "Мардеры" встречали отказ.

Кроме того, США анонсировали поставку БМП Bradley.

У польского президента Дуды заявили, что могут передать Украине несколько Leopard, "до десяти штук".

Депутат партии канцлера ФРГ против танков для ВСУ – предлагает "поговорить о мире" с Россией.

9 января еще один депутат Бундестага от СДПГ Фабер заявил, что у Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1, для этого достаточно выдать экспортную лицензию.

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Євген Пилипенко

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