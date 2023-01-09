Польша пока может передать Украине несколько Leopard, до десяти штук — представитель Дуды
На данный момент Польша может передать Украине символическое количество танков Leopard — до десяти штук. Об этом сообщил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох в эфире Radio ZET.
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По его словам, вопрос передачи Украине Leopard находится на рассмотрении — он отметил, что речь идет о символической поддержке в несколько штук, до десятка.
Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда проведет заседание Бюро национальной безопасности, где будет обсуждаться данный вопрос.
"Нам нужно определить, что именно хотят делать наши союзники. Сколько Leopard поставит Польша? Абсолютно не все. Говорить о том, что Польша отдаст несколько сотен штук, – абсурд. Польша ничего не будет делать в одиночку", — сказал Кумох.
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