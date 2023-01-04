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Резников обсудил с главой Минобороны Польши план на год — обещает значительно усилить ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 10:46
Резников обсудил с главой Минобороны Польши план на год — обещает значительно усилить ВСУ - Фото
Алексей Резников и Мариуш Блащак (Фото: Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников поговорил с польским коллегой Мариушем Блащаком и обсудил с ним планы на 2023 год. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, они обсудили широкий спектр проектов, которые Украина и Польша реализуют в 2023 году. 

Он отметил, что проекты значительно повысят обороноспособность Вооруженных Сил Украины. 

"Спасибо Польше за неизменную поддержку в отражении российской агрессии", — написал министр.

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Мариуш Блащак война польша военная помощь
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