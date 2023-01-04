Резников обсудил с главой Минобороны Польши план на год — обещает значительно усилить ВСУ
04.01.2023, 10:46
Алексей Резников и Мариуш Блащак (Фото: Минобороны)
Министр обороны Алексей Резников поговорил с польским коллегой Мариушем Блащаком и обсудил с ним планы на 2023 год. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, они обсудили широкий спектр проектов, которые Украина и Польша реализуют в 2023 году.
Он отметил, что проекты значительно повысят обороноспособность Вооруженных Сил Украины.
"Спасибо Польше за неизменную поддержку в отражении российской агрессии", — написал министр.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
- Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что возвращение Запада к довоенным отношениям с Россией невозможно.
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