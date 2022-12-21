Качиньский: Война в Украине не будет долгой. Она может закончиться быстрее, чем мы думаем

Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский заявил, что война РФ против Украины продлится не так долго и назвал военную помощь Украине правильным решением. Об этом он сообщил в интервью Gazeta Polska, которое цитирует Wiadomosci.

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По его словам, он боялся, что война продлится долго, вплоть до 2030 года, однако, судя по всему, она закончится быстрее.

"Я не думаю, что это продлится так долго, может быть, даже короче, чем мы думаем. Но мне неизвестны надежные анализы, предсказывающие окончание войны в ближайшие месяцы", — сказал Качиньский.

Он отметил, что если бы Польша не стала помогать Украине, то она была бы в большей опасности, чем сейчас, а ее позиции на международной арене снизились бы.

"Мы бы поставили себя в ряды пророссийских государств, потерпели бы моральное поражение. Словом, твердая приверженность поддержке Киева — это правильное решение во всех отношениях: это самое безопасное для Польши, лучшее политически и выставляет нас в лучшем свете", — заявил он.

Политик подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке, а роль Польши в помощи является решающей.

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Дмитро Гриниченко

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