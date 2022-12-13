В Польше заявляют, что нельзя возвращаться к довоенным отношениям с РФ: Это невозможно

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что возвращение Запада к довоенным отношениям с Россией невозможны. Об этом он сказал на брифинге в Варшаве, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Польша выступает за наиболее жесткие санкции против России, однако для этого необходимо согласие всех членов Европейского Союза.

Он отметил, что Запад и Европа не должны возвращаться к тем отношениям с Россией, которые были до большой войны против Украны.

"Это невозможно. Мы хотим, чтобы Россия прекратила агрессию в Украине. Но даже после этого вернуться к довоенной реальности нет возможности", — сказал Мюллер.

Представитель Польши подчеркнул, что страна продолжает уделять значительное внимание Запада для усиления санкций против РФ, а также вопросу макроэкономической помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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