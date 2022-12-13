В Польше заявляют, что нельзя возвращаться к довоенным отношениям с РФ: Это невозможно
Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что возвращение Запада к довоенным отношениям с Россией невозможны. Об этом он сказал на брифинге в Варшаве, цитирует его Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Польша выступает за наиболее жесткие санкции против России, однако для этого необходимо согласие всех членов Европейского Союза.
Он отметил, что Запад и Европа не должны возвращаться к тем отношениям с Россией, которые были до большой войны против Украны.
"Это невозможно. Мы хотим, чтобы Россия прекратила агрессию в Украине. Но даже после этого вернуться к довоенной реальности нет возможности", — сказал Мюллер.
Представитель Польши подчеркнул, что страна продолжает уделять значительное внимание Запада для усиления санкций против РФ, а также вопросу макроэкономической помощи Украине.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил руководству России и россиянам, что экономические связи с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
Читайте также: Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России
Комментарии