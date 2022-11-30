Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Президент Польши Анджей Дуда заявил: страна знает, что такое "русский мир", и готова защищаться от российских угнетателей. Об этом он сказал по случаю 192-й годовщины Ноябрьского восстания против Российской империи, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, Россия была захватчиком в XIX веке, а сегодня пытается подчинить себе независимую Украину, захватить ее территорию и отнять у людей свободу.

"Они пытаются заставить украинцев работать на свою пользу, жить в том, что россияне называли "русским миром" и что вызывает у нас мурашки от гнева по затылку", — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша и другие народы Центральной Европы знают, что означает "русский мир".

"Под этим словом для нас не скрывается ничего хорошего. Мы знаем, что это означает рабство. Мы знаем, что это означает несвободу. Мы знаем, что это очень часто означает заключения, страдания и смерть, потому что мы испытали такие переживания в нашей истории. Мы готовы защищаться от советского или российского угнетателя", — подчеркнул польский лидер.

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Дмитро Гриниченко

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