UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 10:49
Дуда: Польша знает, что такое
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил: страна знает, что такое "русский мир", и готова защищаться от российских угнетателей. Об этом он сказал по случаю 192-й годовщины Ноябрьского восстания против Российской империи, цитирует его агентство PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия была захватчиком в XIX веке, а сегодня пытается подчинить себе независимую Украину, захватить ее территорию и отнять у людей свободу. 

"Они пытаются заставить украинцев работать на свою пользу, жить в том, что россияне называли "русским миром" и что вызывает у нас мурашки от гнева по затылку", — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша и другие народы Центральной Европы знают, что означает "русский мир". 

"Под этим словом для нас не скрывается ничего хорошего. Мы знаем, что это означает рабство. Мы знаем, что это означает несвободу. Мы знаем, что это очень часто означает заключения, страдания и смерть, потому что мы испытали такие переживания в нашей истории. Мы готовы защищаться от советского или российского угнетателя", — подчеркнул польский лидер.

Читайте также: Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша анджей дуда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 