Премьер Польши о танках Leopard для Украины: Переговоры ведутся

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша ведет переговоры для создания более широкой коалиции стран, которые могли бы передать Украине танки. Об этом он сказал, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть факт обращения Украины к Польше с запросом о поставке танков Leopard, сообщает Onet.

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"Вместе с господином президентом мы ведем переговоры, направленные на формирование более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую современную технику. Это все, что я могу сказать. Переговоры ведутся", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что в последние недели говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе. "Я думаю, что мы можем узнать больше об этом в ближайшие несколько дней. В настоящее время мы не собираемся передавать наши танки", – сказал Моравецкий.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Вадим Ребрина

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