Президент Европарламента выступила за поставку танков Leopard Украине
07.01.2023, 16:55
Роберта Метсола (фото - ЕРА)
Президент Европарламента Роберта Метсола приветствовала решение Германии о поставке танков Marder в Украину, а также высказалась за поставку танков Leopard. Об этом Метсола сказала в интервью Tagesschau.
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Важно продолжать военную поддержку Украины, заявила Метсола.
Она сказала, что Россия хочет, чтобы Европа отвернулась от Украины.
"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом", – сказала Метсола.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
- Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
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