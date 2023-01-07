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Президент Европарламента выступила за поставку танков Leopard Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 16:55
Президент Европарламента выступила за поставку танков Leopard Украине - Фото
Роберта Метсола (фото - ЕРА)

Президент Европарламента Роберта Метсола приветствовала решение Германии о поставке танков Marder в Украину, а также высказалась за поставку танков Leopard. Об этом Метсола сказала в интервью Tagesschau.

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Важно продолжать военную поддержку Украины, заявила Метсола.

Она сказала, что Россия хочет, чтобы Европа отвернулась от Украины.

"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом", – сказала Метсола.

  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
Вадим Ребрина
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Leopard Роберта Метсола Marder
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