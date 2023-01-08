Немецкий депутат призвал правительство отдать Украине 180 танков Leopard 1

У Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1 – нужно только выдать экспортную лицензию. Об этом заявил представитель по оборонной политике Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер в комментарии Rheinische Post.

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"Пора перестать прокрастинировать и начать формировать повестку дня. Война, к которой Германия хотела подготовиться через несколько лет, происходит сейчас. У украинцев мало времени. Кроме того, кажется абсурдным поставлять зенитные танки Gepard и самоходные гаубицы PzH, но проявлять сдержанность, имея свыше 300 Leopard 2", – сказал он.

Однако сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайн в эфире новостного телеканала ntv подчеркнул, что его страна не будет поставлять танки в одиночку.

"Ни одна страна не ведет сейчас поставку тяжелых боевых танков, таких как Leopard 1 и Leopard 2", – заявил он.

При этом Клингбайн пояснил, что поддерживает анонсированные Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder и добавил, что поставки танков Leopard на более позднем этапе также исключать нельзя.

Ранее Фабер призвал Шольца дать ВСУ миниатюрные "танкетки" Weasel.

Танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине, считает глава МИД Британии.

Андрій Водяний

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