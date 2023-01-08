Немецкий депутат призвал правительство отдать Украине 180 танков Leopard 1
У Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1 – нужно только выдать экспортную лицензию. Об этом заявил представитель по оборонной политике Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер в комментарии Rheinische Post.
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"Пора перестать прокрастинировать и начать формировать повестку дня. Война, к которой Германия хотела подготовиться через несколько лет, происходит сейчас. У украинцев мало времени. Кроме того, кажется абсурдным поставлять зенитные танки Gepard и самоходные гаубицы PzH, но проявлять сдержанность, имея свыше 300 Leopard 2", – сказал он.
Однако сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайн в эфире новостного телеканала ntv подчеркнул, что его страна не будет поставлять танки в одиночку.
"Ни одна страна не ведет сейчас поставку тяжелых боевых танков, таких как Leopard 1 и Leopard 2", – заявил он.
При этом Клингбайн пояснил, что поддерживает анонсированные Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder и добавил, что поставки танков Leopard на более позднем этапе также исключать нельзя.
- Ранее Фабер призвал Шольца дать ВСУ миниатюрные "танкетки" Weasel.
- Танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине, считает глава МИД Британии.
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