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Немецкий депутат призвал правительство отдать Украине 180 танков Leopard 1

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 09:45
Немецкий депутат призвал правительство отдать Украине 180 танков Leopard 1 - Фото
Фото: Википедия

У Германии есть возможность передать Украине 180 танков Leopard 1 – нужно только выдать экспортную лицензию. Об этом заявил представитель по оборонной политике Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер в комментарии Rheinische Post.

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"Пора перестать прокрастинировать и начать формировать повестку дня. Война, к которой Германия хотела подготовиться через несколько лет, происходит сейчас. У украинцев мало времени. Кроме того, кажется абсурдным поставлять зенитные танки Gepard и самоходные гаубицы PzH, но проявлять сдержанность, имея свыше 300 Leopard 2", – сказал он.

Однако сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайн в эфире новостного телеканала ntv подчеркнул, что его страна не будет поставлять танки в одиночку.

"Ни одна страна не ведет сейчас поставку тяжелых боевых танков, таких как Leopard 1 и Leopard 2", – заявил он.

При этом Клингбайн пояснил, что поддерживает анонсированные Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder и добавил, что поставки танков Leopard на более позднем этапе также исключать нельзя.

Андрій Водяний
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Германия танки Leopard маркус фабер
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