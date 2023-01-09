Чехия готовит новую партию танков Т-72 для Украины, один из них – с автографом премьера

Чешский завод Excalibur Army готовит новую партию танков Т-72, модернизацию которых для Украины оплачивают США и Нидерланды. В понедельник, 9 января, предприятие посетил премьер-министр Чехии Петр Фиала, говорится в его Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На одном из танков он оставил пожелания украинским военным.

"Я написал храбрым украинским защитникам короткое сообщение на танке Т-72, который отправится в Украину. Я уверен, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", – заявил Фиала.

Excalibur Army занимается модернизацией не только Т-72, но и самоходных гаубиц DANA и ракетных систем залпового огня RM-70, также стоящих на вооружении украинской армии.

"Прямо из производственного цеха оружейного предприятия Excalibur Army я позвонил президенту Зеленскому. Мы поговорили о дальнейшем конкретном сотрудничестве наших стран и пожелали друг другу благополучия в новом году – мы оба верим, что он будет лучше, чем предыдущий", – также сообщил в Twitter Фиала.

СПРАВКА. Т-72 AVENGER – чешская комплексная модернизация советского танка Т-72 до уровня, сравнимого с танками 3-го поколения. Машина усовершенствована устройствами, повышающими комфортность и эффективность использования танка, а также безопасность экипажа от мин или баллистических обстрелов, от воздействия радиации и химических веществ.

Президент Владимир Зеленский после разговора с Фиалой рассказал, что он касался также предложенной Украиной "формулы мира".

Зеленский поблагодарил Фиалу за поддержку Чехии на уровне Евросоюза во время ее председательства в Совете ЕС в 2022 году, а также рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации со стороны России.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.