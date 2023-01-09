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Чехия готовит новую партию танков Т-72 для Украины, один из них – с автографом премьера

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 22:14
Чехия готовит новую партию танков Т-72 для Украины, один из них – с автографом премьера - Фото
Фото: Петр Фиала / Twitter

Чешский завод Excalibur Army готовит новую партию танков Т-72, модернизацию которых для Украины оплачивают США и Нидерланды. В понедельник, 9 января, предприятие посетил премьер-министр Чехии Петр Фиала, говорится в его Twitter.

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На одном из танков он оставил пожелания украинским военным.

"Я написал храбрым украинским защитникам короткое сообщение на танке Т-72, который отправится в Украину. Я уверен, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", – заявил Фиала.

Excalibur Army занимается модернизацией не только Т-72, но и самоходных гаубиц DANA и ракетных систем залпового огня RM-70, также стоящих на вооружении украинской армии.

"Прямо из производственного цеха оружейного предприятия Excalibur Army я позвонил президенту Зеленскому. Мы поговорили о дальнейшем конкретном сотрудничестве наших стран и пожелали друг другу благополучия в новом году – мы оба верим, что он будет лучше, чем предыдущий", – также сообщил в Twitter Фиала.

Чехия готовит новую партию танков Т-72 для Украины, один из них – с автографом премьера
СПРАВКА. Т-72 AVENGER – чешская комплексная модернизация советского танка Т-72 до уровня, сравнимого с танками 3-го поколения. Машина усовершенствована устройствами, повышающими комфортность и эффективность использования танка, а также безопасность экипажа от мин или баллистических обстрелов, от воздействия радиации и химических веществ.

Президент Владимир Зеленский после разговора с Фиалой рассказал, что он касался также предложенной Украиной "формулы мира".

Зеленский поблагодарил Фиалу за поддержку Чехии на уровне Евросоюза во время ее председательства в Совете ЕС в 2022 году, а также рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации со стороны России.

Андрій Водяний
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чехия танки петр фиала
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