Премьер Швеции о вопросе "Леопардов" для ВСУ: Придется подождать еще несколько недель

Какое-то решение о поставках Украине танков Leopard 2 от европейских союзников будет "в течение нескольких недель", считает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Его слова приводит Handelsblatt.

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Он заявил, что всем "хорошо известно, что нужно Украине", и сейчас каждая страна, которая имеет на вооружении эти танки, попытается самостоятельно принять решение, чем она может помочь.

Кристерссон добавил, что правительствам нужно учитывать потребности собственных вооруженных сил и, "разумеется, положения и решения, которые зависят от партнеров по этим конкретным системам вооружений".

"Поэтому вам придется подождать еще несколько недель", – сказал он, отвечая на вопрос.

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У Швеции также есть Leopard 2, – модели, адаптированные для шведских нужд, называются Stridsvagn 121 и Stridsvagn 122. Кристерссон не сказал, рассмотрит ли его правительство возможность передачи некоторых из этих танков ВСУ.

Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.

Вчера в Харькове побывала глава МИД ФРГ Бербок – ее сопровождал министр Кулеба. По его словам, "все время говорили о Leopard".

Євген Пилипенко

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