UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Швеции о вопросе "Леопардов" для ВСУ: Придется подождать еще несколько недель

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 14:25
Премьер Швеции о вопросе
Ульф Кристерссон (фото - ЕРА)

Какое-то решение о поставках Украине танков Leopard 2 от европейских союзников будет "в течение нескольких недель", считает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Его слова приводит Handelsblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он заявил, что всем "хорошо известно, что нужно Украине", и сейчас каждая страна, которая имеет на вооружении эти танки, попытается самостоятельно принять решение, чем она может помочь.

Кристерссон добавил, что правительствам нужно учитывать потребности собственных вооруженных сил и, "разумеется, положения и решения, которые зависят от партнеров по этим конкретным системам вооружений".

"Поэтому вам придется подождать еще несколько недель", – сказал он, отвечая на вопрос.

Читайте также: Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам Украине танков Leopard – Politico

У Швеции также есть Leopard 2, – модели, адаптированные для шведских нужд, называются Stridsvagn 121 и Stridsvagn 122. Кристерссон не сказал, рассмотрит ли его правительство возможность передачи некоторых из этих танков ВСУ.

Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.

Вчера в Харькове побывала глава МИД ФРГ Бербок – ее сопровождал министр Кулеба. По его словам, "все время говорили о Leopard".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вооружение швеция танк военная помощь бронетехника Leopard Ульф Кристерссон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 