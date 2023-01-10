Пакистан собирается отправить 159 контейнеров боеприпасов в Украину – The Economic Times

Пакистан собирается отправить 159 контейнеров с боеприпасами в Украину в ближайшее время, в частности, снаряды для артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники в Исламабаде.

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По словам источников, судно из Пакистана отправит боеприпасы в порт польского Гданьска для передаче их Украине – груз будет содержать снаряды 155 мм, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM.

Корабль с боеприпасами должен отправиться во второй половине января – взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

Издание отмечается, что Украину и Пакистан связывает тесное военное сотрудничество – с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на почти $1,6 млрд. Исламабад заключал сделку с Киевом на ремонт своего парка танков Т-80УД на 85,6 млн долларов.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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