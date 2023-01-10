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Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам Украине танков Leopard – Politico

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 06:40
Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам Украине танков Leopard – Politico - Фото
Танк Leopard 2 A7 (фото – Bundeswehr, Marco Dorow)

Франция и Германия подталкивают Германию к поставке Украине танков немецкого производства Leopard 2. Об этом пишет Politico.

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Германия, Испания, Польша, Греция, Дания, Финляндия – одни из многочисленных пользователей Leopard 2. Украина хочет получить эти танки, поскольку их есть много в наличии на складах в Европе, говорит неназванный французский чиновник.

Но Leopard производит мюнхенская компания Krauss-Maffei Weggman – для их поставки даже другими странами нужно разрешение Берлина. По словам французского чиновника, Париж и Варшава закручивают гайки, чтобы Германия разрешение дала. Франция хочет добиться согласия до франко-немецкого саммита, который должен состояться 22 января.

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В частности, для снятия табу президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о поставке Украине легких танков, отмечает он. По словам источника, между Макроном и президентом Владимиром Зеленским есть взаимодействие, чтобы преодолеть нежелание США и ФРГ поставлять танки.

Польша может передать Leopard только в составе международной коалиции, отмечал польский премьер Матеуш Моравецкий. Он обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Давление на Берлин также усилится, если Британия решит передать свои танки Challenger. По данным западных медиа, Лондон рассматривает возможность отправки около 10-12 этих танков.

  • На прошлой неделе партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
  • Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.
  • Чехия при этом готовит к передаче Украине новую партию советских танков Т-72.

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Марко Сировой
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Leopard танки франция Германия польша эмманюэль макрон олаф шольц Матеуш Моравецкий
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