Кулеба о визите Бербок: Все время говорили о Leopard. Не сомневаюсь – Германия даст танки
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не сомневается в получении Украиной немецких танков Leopard 2 после визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Харьков. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, Бербок побывала на Салтовке, которая больше всего пострадала от атак россиян, увидела уничтоженные ракетами оккупантов здание Харьковской областной администрации и объект инфраструктуры, а также поврежденные обстрелами дома в Харькове.
Он отметил, что его немецкая коллега стала первой главой МИД, которая посетила Харьков после 24 февраля. Кулеба заявил, что в дороге они три часа вели переговоры о санкциях, формуле мира, трибунале для России, вступлении Украины в Европейский союз и военной помощи.
"Каждую минуту во время визита нас сопровождала тема Leopard. Я объяснил коллеге и немецким медиа, что танки не являются нашей прихотью, и они нужны не для прогулок. Танки нужны для того, чтобы освободить украинские города и села, все еще находящиеся под оккупацией. Чтобы спасти их от разрушений, которые Анналена увидела в Харькове. Чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений", – заявил дипломат.
Глава МИД подчеркнул, что не сомневается в получении Leopard Украиной и предположил, что правительство Олафа Шольца уже понимает, что это решение будет принято.
"Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь. Осталось последнее большое решение – о предоставлении немецких танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – резюмировал министр.
- На прошлой неделе партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.
- Польша пока может передать Украине несколько Leopard, до десяти штук — представитель Дуды.
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