UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о визите Бербок: Все время говорили о Leopard. Не сомневаюсь – Германия даст танки

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 21:12
Кулеба о визите Бербок: Все время говорили о Leopard. Не сомневаюсь – Германия даст танки - Фото
Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове (Фото: Dmytro Kuleba/Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не сомневается в получении Украиной немецких танков Leopard 2 после визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Харьков. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Бербок побывала на Салтовке, которая больше всего пострадала от атак россиян, увидела уничтоженные ракетами оккупантов здание Харьковской областной администрации и объект инфраструктуры, а также поврежденные обстрелами дома в Харькове. 

Он отметил, что его немецкая коллега стала первой главой МИД, которая посетила Харьков после 24 февраля. Кулеба заявил, что в дороге они три часа вели переговоры о санкциях, формуле мира, трибунале для России, вступлении Украины в Европейский союз и военной помощи. 

"Каждую минуту во время визита нас сопровождала тема Leopard. Я объяснил коллеге и немецким медиа, что танки не являются нашей прихотью, и они нужны не для прогулок. Танки нужны для того, чтобы освободить украинские города и села, все еще находящиеся под оккупацией. Чтобы спасти их от разрушений, которые Анналена увидела в Харькове. Чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений", – заявил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что не сомневается в получении Leopard Украиной и предположил, что правительство Олафа Шольца уже понимает, что это решение будет принято. 

"Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь. Осталось последнее большое решение – о предоставлении немецких танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – резюмировал министр.

Смотрите также: Глава МИД Германии Бербок посетила Харьков. Пообещала больше оружия для ВСУ — фото

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь дмитрий кулеба Анналена Бербок Leopard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 