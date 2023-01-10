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Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Пообещала больше оружия для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 17:34
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Пообещала больше оружия для ВСУ - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)
дополнено

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Анналена – Министр иностранных дел Германии – 15.12.80Бербок посетила прифронтовой Харьков без анонса визита. Об этом сообщили на сайте немецкого агентство МИД.

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Бербок посетила Харьков, который расположен на линии фронта и регулярно подвергается обстрелам из артиллерии и ракетных систем.

Она стала первым министром правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, который увидел последствий войны РФ против Украины в Харькове. 

Визит Бербок ранее не анонсировался.

Вместе с ней город посетил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат пообещала и дальше предоставлять военную помощь Украине со стороны Германии, чтобы она могла освободить своих соотечественников, страдающих от оккупации РФ. 

"Вы можете рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия", — сказала Бербок. 

Читайте также: Германия поменяет посла в РФ. Новый не верит в переговоры и поддерживает военную помощь Украине

Дмитро Гриниченко
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Германия война Харьков Анналена Бербок
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