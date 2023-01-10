Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Пообещала больше оружия для ВСУ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Анналена – Министр иностранных дел Германии – 15.12.80Бербок посетила прифронтовой Харьков без анонса визита. Об этом сообщили на сайте немецкого агентство МИД.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Бербок посетила Харьков, который расположен на линии фронта и регулярно подвергается обстрелам из артиллерии и ракетных систем.
Она стала первым министром правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, который увидел последствий войны РФ против Украины в Харькове.
Визит Бербок ранее не анонсировался.
Вместе с ней город посетил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат пообещала и дальше предоставлять военную помощь Украине со стороны Германии, чтобы она могла освободить своих соотечественников, страдающих от оккупации РФ.
"Вы можете рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия", — сказала Бербок.
- В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году.
- Там заявляют, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление в Украине в апреле 2023 года.
- Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.
Читайте также: Германия поменяет посла в РФ. Новый не верит в переговоры и поддерживает военную помощь Украине
Комментарии