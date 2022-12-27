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Германия поменяет посла в РФ. Новый не верит в переговоры и поддерживает военную помощь

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 18:48
Германия поменяет посла в РФ. Новый не верит в переговоры и поддерживает военную помощь - Фото
Александр Граф Ламбсдорф (фото: EPA)

Германия собирается назначить Александра Графа Ламбсдорфа новым послом в России летом 2023 года – он не верит в сугубо дипломатическое решение войны и поддерживает всяческую военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на собеседников в правящей коалиции ФРГ, сообщает издание Spiegel.

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По словам источников издания, смена посла запланирована на лето 2023 года, Ламбсдорф является членом Свободной демократической партии Германии. 

Отмечается, что дипломат считается одним из наиболее опытных политиков из-за опыта работы в министерстве иностранных дел, в 2000-2003 годах он работал в посольстве ФРГ в Вашингтоне, после чего был офицером по России в МИД.

С 2004 по 2017 год он был депутатом Европейского парламента, а с 2014 по 2017 год – его вице-президентом. Ламбсдорф является депутатом Бундестага с 2017 года и заместителем председателя парламентской группы.

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Политик неоднократно резко осуждал войну России против Украины и заявлял, что не верит в возможность сугубо дипломатического решения, – в апреле он говорил, что решение изначально будет военным, а в сентябре подчеркнул, что Германия должна оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока не состоятся переговоры на равных. 

Весной он критиковал демонстрантов-пацифистов, которые выступали против военной помощи Украине. 

"Когда эти марши сейчас призывают к разоружению и в интервью предлагают "ненасильственную поддержку" Украины, они плюют в лицо защитникам Киева и Харькова", – заявлял тогда Ламбсдорф.

В октябре, когда российский диктатор Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины, дипломат назвал это признаком слабости РФ. 

"Это просто показывает, что он хочет расширить свою власть административными средствами там, где он может потерять ее военными средствами", – говорил он. 

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Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь переговоры с россией
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