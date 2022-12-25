В Минобороны Германии считают, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года

В Министерстве обороны Германии считают, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление в Украине в апреле 2023 года. Об этом сообщила немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, передает Kreiszeitung.

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Документ немецкого правительства говорит, что крупное наступление России в 2023 году может быть неизбежным.

Германия ожидает, что новая масштабная атака оккупантов состоится в апреле следующего года.

Одновременно отмечается, что война может закончится весной, так как Вооруженные Силы Украины лучше защищены от холода, чем россияне, а поэтому могут воспользоваться преимуществом перед наступлением РФ.

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Дмитро Гриниченко

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