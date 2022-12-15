Залужный: Россия готовит 200 000 новых солдат. Не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев
Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев. Об этом в интервью The Economist сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
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По его словам, неправда, что проблемы с мобилизацией в России настолько серьезны и оккупанты-призывники не будут бороться.
"Они будут. Царь велит им воевать – и они воюют. Я изучал историю двух войн в Чечне — это было то же самое. Возможно, они не настолько хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему", — сказал Залужный.
Он отметил, что, по оценкам украинского командования, резерв России составляет около 1,2-1,5 млн человек, из которых готовят 200 000 новых солдат.
"Не сомневаюсь, что они попробуют еще раз пойти на Киев", — резюмировал он.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
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