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У Путина не могут решить, проводить ли новое наступление зимой, в Кремле идут дебаты – NYT

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 18:39
У Путина не могут решить, проводить ли новое наступление зимой, в Кремле идут дебаты – NYT - Фото
Владимир Путин (фото: EPA)

У российского диктатора Владимира Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой. Об этом сообщил неназванный представитель Государственного департамента США, передает газета The New York Times.

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По словам чиновника, высокопоставленные функционеры в Москве расходятся в мнениях касательно целесообразности проведения нового наступления в Украине зимой – в военном руководстве РФ идут внутренние дебаты о том, способна ли армия оккупантов перейти в наступление. 

Он отметил, что некоторые чиновники России настаивают на наступлении, однако другие сомневаются в возможностях армии. 

Представитель Госдепа заявил, что пока неясно, какое решение будет принято в Кремле.

Он говорил на условиях анонимности из-за деликатных вопросов дипломатии и разведки и не сообщил подробностей, на основе каких данных Вашингтон делает вывод о дебатах насчет наступления в РФ. 

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Дмитро Гриниченко
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война госдеп сша владимир путин наступление россии
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