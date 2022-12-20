У Путина не могут решить, проводить ли новое наступление зимой, в Кремле идут дебаты – NYT

У российского диктатора Владимира Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой. Об этом сообщил неназванный представитель Государственного департамента США, передает газета The New York Times.

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По словам чиновника, высокопоставленные функционеры в Москве расходятся в мнениях касательно целесообразности проведения нового наступления в Украине зимой – в военном руководстве РФ идут внутренние дебаты о том, способна ли армия оккупантов перейти в наступление.

Он отметил, что некоторые чиновники России настаивают на наступлении, однако другие сомневаются в возможностях армии.

Представитель Госдепа заявил, что пока неясно, какое решение будет принято в Кремле.

Он говорил на условиях анонимности из-за деликатных вопросов дипломатии и разведки и не сообщил подробностей, на основе каких данных Вашингтон делает вывод о дебатах насчет наступления в РФ.

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Дмитро Гриниченко

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