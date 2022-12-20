У Путина не могут решить, проводить ли новое наступление зимой, в Кремле идут дебаты – NYT
У российского диктатора Владимира Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой. Об этом сообщил неназванный представитель Государственного департамента США, передает газета The New York Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам чиновника, высокопоставленные функционеры в Москве расходятся в мнениях касательно целесообразности проведения нового наступления в Украине зимой – в военном руководстве РФ идут внутренние дебаты о том, способна ли армия оккупантов перейти в наступление.
Он отметил, что некоторые чиновники России настаивают на наступлении, однако другие сомневаются в возможностях армии.
Представитель Госдепа заявил, что пока неясно, какое решение будет принято в Кремле.
Он говорил на условиях анонимности из-за деликатных вопросов дипломатии и разведки и не сообщил подробностей, на основе каких данных Вашингтон делает вывод о дебатах насчет наступления в РФ.
- Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что мобилизация в России сработала – противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев.
Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и забросает Украину трупами, он проиграет
Комментарии