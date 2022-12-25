Россия может наступать на Донбассе. Возможен удар по Киеву и западу Украины — ФРГ
В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году. Об этом сообщила немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, передает Kreiszeitung.
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Документ ведомства говорит, что первый вариант для РФ предусматривает масштабное наступление на Донбассе, где действия армии Беларуси будут выполнять отвлекающую роль — военные РБ якобы начнут развертывать вооружения вблизи границы с Украиной.
Отмечается, что диктатор Александр Лукашенко не ввяжется в войну против Украины напрямую.
Второй вариант в Минобороны ФРГ определяют как маловероятный, поскольку он масштабнее и потребует от РФ привлечения гораздо больших ресурсов.
По этому сюжету Беларусь должна вступить в открытую войну, ее войска идут в наступление на Киев, а россияне будут наступать по всему Донбассу. Кроме того, возможен удар по западным областям Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать.
Немецкие аналитики подчеркивают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, речь о значительном увеличении армии РФ не идет.
- Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- У российского диктатора Владимира Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой.
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