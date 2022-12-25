Россия может наступать на Донбассе. Возможен удар по Киеву и западу Украины — ФРГ

В Министерстве обороны Германии считают, что у России есть два варианта для нового наступления в Украине в 2023 году. Об этом сообщила немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, передает Kreiszeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Документ ведомства говорит, что первый вариант для РФ предусматривает масштабное наступление на Донбассе, где действия армии Беларуси будут выполнять отвлекающую роль — военные РБ якобы начнут развертывать вооружения вблизи границы с Украиной.

Отмечается, что диктатор Александр Лукашенко не ввяжется в войну против Украины напрямую.

Второй вариант в Минобороны ФРГ определяют как маловероятный, поскольку он масштабнее и потребует от РФ привлечения гораздо больших ресурсов.

По этому сюжету Беларусь должна вступить в открытую войну, ее войска идут в наступление на Киев, а россияне будут наступать по всему Донбассу. Кроме того, возможен удар по западным областям Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать.

Немецкие аналитики подчеркивают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, речь о значительном увеличении армии РФ не идет.

Читайте также: В Минобороны Германии считают, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.