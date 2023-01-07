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Оккупанты обстреляли окрестности Запорожья и наносят удар по Харькову

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 23:37
Оккупанты обстреляли окрестности Запорожья и наносят удар по Харькову - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)
дополнено

Российские оккупанты обстреливают город Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – написал он.

До этого оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что, несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, оккупанты обстреляли окрестности Запорожья.

"В настоящее время все детали ракетной атаки выясняются. Но одно мы сейчас знаем точно: россия – страна-террорист", – написал Куртев.

ДОПОЛНЕНО В 23:47. Синегубов сообщил, что зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели.

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры Украины полностью осознают, какие цели преследует Россия, объявляя о рождественском "перемирии".

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Вадим Ребрина
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обстрел Харьков Запорожье
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