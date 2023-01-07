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Подоляк: Западные партнеры знают, зачем Путину "перемирие"

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 21:27
Подоляк: Западные партнеры знают, зачем Путину
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры Украины полностью осознают, какие цели преследует Россия, объявляя о рождественском "перемирии". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Россия просто хочет получить небольшую паузу, чтобы подтянуть резервы и с новыми силами увеличить интенсивность наступления на том или ином направлении..." – сказал Подоляк.

Также, по его словам, РФ хочет, чтобы в течение 36 часов Украина не уничтожала тыловую инфраструктуру.

Кроме того, целью РФ является снижение интенсивности огня с украинской стороны, "для того, чтобы провести дополнительную мобилизацию, собрать дополнительные ресурсы и после этого продолжить войну на другом уровне..."

"Западные партнеры все это четко проговорили", – заверил Подоляк.

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Вадим Ребрина
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