Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнообязанным в преддверии новой волны мобилизации на войну против Украины, которую планирует объявить диктатор Владимир Путин. Обращение Резникова опубликовано на Youtube-канале Ukrainian military TV.

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Глава Минобороны подчеркнул, что в первую очередь его обращение касается жителей крупных российских городов.

"Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси", – сказал Резников.

Министр обороны Украины призвал россиян ответить на один вопрос: "Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы".

Он рассказал о потерях, которые понесла армия РФ за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины, о том, что российская власть еще летом отрицала возможность мобилизации, а в начале осени провела первую волну.

Резников рассказал россиянам об отправке на войну десятков тысяч заключенных, о полугодовых попытках взять Бахмут, о бегстве армии РФ из Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

"Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой... Но они не могут вам в этом признаться", – сказал россиянам министр обороны Украины.

Он пояснил, что российская власть хочет спасти свое богатство и для этого намерена сделать граждан РФ соучастниками своих преступлений и переложить на них ответственность.

"Единственная причина, ради которой вас отправят на войну – чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками", – сказал Резников и добавил, что тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли.

20 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

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Наталія Медведєва

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