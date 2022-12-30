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Резников обратился к военнообязанным России: У вас осталась примерно одна неделя – видео видео

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30.12.2022, 23:20
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Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнообязанным в преддверии новой волны мобилизации на войну против Украины, которую планирует объявить диктатор Владимир Путин. Обращение Резникова опубликовано на Youtube-канале Ukrainian military TV.

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Глава Минобороны подчеркнул, что в первую очередь его обращение касается жителей крупных российских городов.

"Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси", – сказал Резников.

Министр обороны Украины призвал россиян ответить на один вопрос: "Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы".

Он рассказал о потерях, которые понесла армия РФ за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины, о том, что российская власть еще летом отрицала возможность мобилизации, а в начале осени провела первую волну. 

Резников рассказал россиянам об отправке на войну десятков тысяч заключенных, о полугодовых попытках взять Бахмут, о бегстве армии РФ из Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

"Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой... Но они не могут вам в этом признаться", – сказал россиянам министр обороны Украины.

Он пояснил, что российская власть хочет спасти свое богатство и для этого намерена сделать граждан РФ соучастниками своих преступлений и переложить на них ответственность.

"Единственная причина, ради которой вас отправят на войну – чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками", – сказал Резников и добавил, что тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война мобилизация
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