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Новая волна мобилизации в России запланирована на 5 января, им не хватает людей — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 14:58
Новая волна мобилизации в России запланирована на 5 января, им не хватает людей — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

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По его словам, россияне имеют огромные проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формовании новых подразделений.

Он отметил, что противнику уже не хватает живой силы для войны против Украины, а поэтому в РФ приняли решение начать очередную волну мобилизации с 5 января. 

"В планах стоит это число. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошлая мобилизация, которая якобы закончилась, не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом", — сказал Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, что никаких изменений в сравнении с прошлой волной призыва в РФ не будет, кроме того, что система военкоматов немного адаптировалась. 

Читайте также: Буданов: Украина ожидает интенсификации военной помощи Запада — это ускорит поражение РФ

Дмитро Гриниченко
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война разведка Кирилл Буданов мобилизация в россии
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