Новая волна мобилизации в России запланирована на 5 января, им не хватает людей — Буданов
Российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.
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По его словам, россияне имеют огромные проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формовании новых подразделений.
Он отметил, что противнику уже не хватает живой силы для войны против Украины, а поэтому в РФ приняли решение начать очередную волну мобилизации с 5 января.
"В планах стоит это число. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошлая мобилизация, которая якобы закончилась, не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом", — сказал Буданов.
Начальник ГУР подчеркнул, что никаких изменений в сравнении с прошлой волной призыва в РФ не будет, кроме того, что система военкоматов немного адаптировалась.
- Российский диктатор Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, сказал Буданов.
- Он говорил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Генерал сказал, что Китай, как понимает украинская разведка, не передаст России никаких вооружений. Иран также не поставил оккупантам ни одной ракеты.
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