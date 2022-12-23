Зеленский обратился к россиянам по-русски: Террор никогда не остается без ответа

Президент Владимир Зеленский накануне рождественских и новогодних праздников предупредил россиян об ответственности за терроризм. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 23 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут опять активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности в целом", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, помогать и беречь друг друга.

В конце видеообращения Зеленский обратился к россиянам на русском языке.

"И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", – сказал президент.

Читайте также: Готовимся к разным вариантам действий РФ, видим ее намерения – видеообращение Зеленского

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.