Зеленский обратился к россиянам по-русски: Террор никогда не остается без ответа
Президент Владимир Зеленский накануне рождественских и новогодних праздников предупредил россиян об ответственности за терроризм. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 23 декабря.
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"И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут опять активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности в целом", – сказал Зеленский.
Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, помогать и беречь друг друга.
В конце видеообращения Зеленский обратился к россиянам на русском языке.
"И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", – сказал президент.
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