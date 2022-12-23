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Готовимся к разным вариантам действий РФ, видим ее намерения — видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 19:52
Владимир Зеленский (скриншот)
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Президент Владимир Зеленский провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили разные варианты действий государства-террориста РФ. "Видим ее намерения и будем отвечать", – сказал Зеленский в новом видеообращении.

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"Задачи наши – неизменные. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", – сказал он.

Президент сообщил, что на Ставке заслушали командующих.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста – видим его намерения. И будем отвечать", – заверил Зеленский.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война ставка
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