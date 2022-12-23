Президент Владимир Зеленский провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили разные варианты действий государства-террориста РФ. "Видим ее намерения и будем отвечать", – сказал Зеленский в новом видеообращении.
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"Задачи наши – неизменные. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", – сказал он.
Президент сообщил, что на Ставке заслушали командующих.
"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста – видим его намерения. И будем отвечать", – заверил Зеленский.
- 19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.
- Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины.
- Лукашенко на данный момент не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима, заявили в ГУР.
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