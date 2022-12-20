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Вторжение в Украину для Лукашенко самоубийственно, и он понимает, почему – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 14:17
Вторжение в Украину для Лукашенко самоубийственно, и он понимает, почему – ГУР - Фото
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко на данный не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

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"Что касается полномасштабного участия в наземной операции мы не видим готовности режима Лукашенко идти на этот самоубийственный шаг, но помощь другого характера – вооружением, техникой, тяжелой техникой, боекомплектами – да, диктатор Лукашенко готов и оказывает такую помощь", – сказал Юсов.

Он добавил, что Лукашенко также готов превратить Беларусь в один большой полигон для обучения российских мобилизованных для будущего участия в войне против Украины.

Представитель ГУР подтвердил, что один из основных факторов, почему Беларусь не вступила в войну против Украины – нежелание беларуских военных, которые в случае получения такого преступного приказа, намерены массово сдаваться в плен. 

"Это было бы самоубийством  – и политическим, и оборонным. И если бы это произошло, то при таком сценарии режиму Лукашенко было бы намного хуже, чем сейчас", – сказал Юсов.

Он добавил, что Лукашенко это понимает и поэтому ограничивается проведением маневров, бряцает оружием, делает громкие политические заявления, но непосредственно в полномасштабную войну против Украины не вступает.

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Наталія Медведєва
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война беларусь гур александр лукашенко андрей юсов
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