Вторжение в Украину для Лукашенко самоубийственно, и он понимает, почему – ГУР
Беларуский диктатор Александр Лукашенко на данный не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.
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"Что касается полномасштабного участия в наземной операции мы не видим готовности режима Лукашенко идти на этот самоубийственный шаг, но помощь другого характера – вооружением, техникой, тяжелой техникой, боекомплектами – да, диктатор Лукашенко готов и оказывает такую помощь", – сказал Юсов.
Он добавил, что Лукашенко также готов превратить Беларусь в один большой полигон для обучения российских мобилизованных для будущего участия в войне против Украины.
Представитель ГУР подтвердил, что один из основных факторов, почему Беларусь не вступила в войну против Украины – нежелание беларуских военных, которые в случае получения такого преступного приказа, намерены массово сдаваться в плен.
"Это было бы самоубийством – и политическим, и оборонным. И если бы это произошло, то при таком сценарии режиму Лукашенко было бы намного хуже, чем сейчас", – сказал Юсов.
Он добавил, что Лукашенко это понимает и поэтому ограничивается проведением маневров, бряцает оружием, делает громкие политические заявления, но непосредственно в полномасштабную войну против Украины не вступает.
- 19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.
- Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины.
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