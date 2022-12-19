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Лукашенко и Путин встретились в Минске: намекают на появление в Беларуси ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 23:09
Лукашенко и Путин встретились в Минске: намекают на появление в Беларуси ядерного оружия - Фото
Фото: сайт Лукашенко

Диктаторы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, провели переговоры. Впервые за несколько лет не Лукашенко летал к Путину, а наоборот.

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По итогам переговоров Лукашенко сообщил, что Беларусь получила от России новое оружие, в том числе зенитный комплекс С-400 и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Лукашенко также намекнул на то, что у Беларуси может появиться ядерное оружие.

"Вы затронули чувствительную тему (но не мы ее авторы) относительно подготовки и тренировки наших экипажей, способных везти специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации, мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, которые несут специфические боеприпасы", – сказал Лукашенко.

Путин в свою очередь прямо заявил, что Россия будет готовить экипажи для беларуских самолетов, переоборудованных для возможного применения ракет с ядерной боевой частью.

"Такая форма сотрудничества – не наше изобретение, США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО в течение десятилетий", – сказал Путин.

Он рассказал, что говорил с Лукашенко о создании единого оборонного пространства и разработке новой военной техники.

Также два диктатора договорились продолжать практику совместных военных учений.

Украинская разведка предполагает, что приезд Путина в Минск означает, что дела у него идут не так хорошо, как он хотел бы.

"Это одно из желаний Путина – вовлечь режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию. Каким бы ни был диктатор Лукашенко, до сегодняшнего момента он понимал, что подобное решение будет абсолютным актом суицида для его режима и для его армии. Надеемся, что этот инстинкт самосохранения будет сохраняться и дальше", – сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он заверил, что в случае формирования ударных группировок в Беларуси разведка узнает об этом.

Встреча Путина и Лукашенко также прокомментировали в Белом доме. Представитель администрации Джо Байдена заявил, что "США беспокоит роль Беларуси в войне против Украины и Вашингтон продолжит поддерживать тесные контакты с Киевом по этому поводу".

  • Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что Путин и Лукашенко в Минске собирались говорить об участии Беларуси в войне.
  • Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 тысяч мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.
Андрій Водяний
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владимир путин александр лукашенко
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