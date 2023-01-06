Брифинг Ермака с сенаторами США: РФ создает группировку для наступательных действий

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел брифинг с участием американских сенаторов и представителей украинского военного командования, на котором "было отмечено, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно сообщению, брифинг был посвящен противостоянию полномасштабному вторжению России и развитию возможностей сил обороны Украины.

В мероприятии приняли участие сенаторы США Джек Рид и Ангус Кинг, посол США в Украине Бриджит Бринк, заместители руководителя ОП Роман Машовец и Игорь Жовква, председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, представители военного командования.

В ОП сообщили, что на брифинге речь шла о текущей ситуации на фронте и оценке возможных дальнейших действий российских войск. "В частности, было отмечено, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий", – говорится в сообщении.

Речь также шла о нуждах сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами, добавили в ОП.

Отдельно были рассмотрены вопросы защиты украинской критической инфраструктуры, а также восстановление трансформаторов разной мощности и оборудования электростанций, поврежденных в результате обстрелов.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в самом худшем – в конце января.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале.

По данным ГУР, Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек вдобавок к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

Вадим Ребрина

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