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Брифинг Ермака с сенаторами США: РФ создает группировку для наступательных действий

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 23:49
Брифинг Ермака с сенаторами США: РФ создает группировку для наступательных действий - Фото
Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел брифинг с участием американских сенаторов и представителей украинского военного командования, на котором "было отмечено, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно сообщению, брифинг был посвящен противостоянию полномасштабному вторжению России и развитию возможностей сил обороны Украины.

В мероприятии приняли участие сенаторы США Джек Рид и Ангус Кинг, посол США в Украине Бриджит Бринк, заместители руководителя ОП Роман Машовец и Игорь Жовква, председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, представители военного командования.

В ОП сообщили, что на брифинге речь шла о текущей ситуации на фронте и оценке возможных дальнейших действий российских войск. "В частности, было отмечено, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий", – говорится в сообщении.

Речь также шла о нуждах сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами, добавили в ОП.

Отдельно были рассмотрены вопросы защиты украинской критической инфраструктуры, а также восстановление трансформаторов разной мощности и оборудования электростанций, поврежденных в результате обстрелов.

Вадим Ребрина
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