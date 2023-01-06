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Мобилизация в России: Кремль намерен отправить в армию еще 500 000 человек – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 21:07
Мобилизация в России: Кремль намерен отправить в армию еще 500 000 человек – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (Фото - скриншот из видео)

Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре. Об этом сказал в комментарии для The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Скибицкий считает, что планы Кремля по мобилизации дополнительно полумиллиона человек является еще одним очевидным признаком того, что российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну.

Представитель ГУР высказал мнение, что эти мобилизованные будут использованы в попытках наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.

Сегодня глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сказал, что Россия с высокой вероятностью действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может быть запущена после рождественских праздников в РФ. 

Сергій Бережний
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гур мобилизация Вадим Скибицкий
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