Мобилизация в России: Кремль намерен отправить в армию еще 500 000 человек – ГУР

Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре. Об этом сказал в комментарии для The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Скибицкий считает, что планы Кремля по мобилизации дополнительно полумиллиона человек является еще одним очевидным признаком того, что российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну.

Представитель ГУР высказал мнение, что эти мобилизованные будут использованы в попытках наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.

Сегодня глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сказал, что Россия с высокой вероятностью действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может быть запущена после рождественских праздников в РФ.

30 декабря 2022 года глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что руководство РФ приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

В тот же день министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнообязанным в преддверии новой волны мобилизации на войну против Украины.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.