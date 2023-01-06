Россия готовит вторую волну мобилизации после Рождества – разведка Эстонии

Совокупность данных позволяет утверждать, что Россия действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может быть запущена после рождественских праздников в РФ. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, пишет EER.ee.

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Гросберг считает, что первая волна мобилизации в России на самом деле не закончилась, а была приостановлена в тех областях, где были достигнуты плановые ориентиры, а о начале второй волны мобилизации станет больше известно на следующей неделе. В качестве примера информации, которая может быть основанием для таких выводов, он указал на то, что в Краснодарском крае типография получила заказ на печать 5000 мобилизационных повесток. Гросберг также отметил, что примерно 300 000 мобилизованных в рамках первой волны уже либо прошли подготовку, либо заканчивают ее, и будут направлены на фронт или переброшены к границе в ближайшие полтора-два месяца. По его данным, подготовка мобилизованных в РФ занимает от двух до трех месяцев, то есть, мобилизованные во вторую волну попадут в Украину в конце марта – начале апреля. 30 декабря 2022 года глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что руководство РФ приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

В тот же день министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнообязанным в преддверии новой волны мобилизации на войну против Украины.

Сергій Бережний

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