UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит вторую волну мобилизации после Рождества – разведка Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 18:20
Россия готовит вторую волну мобилизации после Рождества – разведка Эстонии - Фото
Марго Гросберг (Фото - скриншот из видео)

Совокупность данных позволяет утверждать, что Россия действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может быть запущена после рождественских праздников в РФ. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, пишет EER.ee.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гросберг считает, что первая волна мобилизации в России на самом деле не закончилась, а была приостановлена в тех областях, где были достигнуты плановые ориентиры, а о начале второй волны мобилизации станет больше известно на следующей неделе.

В качестве примера информации, которая может быть основанием для таких выводов, он указал на то, что в Краснодарском крае типография получила заказ на печать 5000 мобилизационных повесток. 

Гросберг также отметил, что примерно 300 000 мобилизованных в рамках первой волны уже либо прошли подготовку, либо заканчивают ее, и будут направлены на фронт или переброшены к границе в ближайшие полтора-два месяца. По его данным, подготовка мобилизованных в РФ занимает от двух до трех месяцев, то есть, мобилизованные во вторую волну попадут в Украину в конце марта – начале апреля.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка мобилизация эстония Марго Гросберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 