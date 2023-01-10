Швеция отправит Украине САУ Archer. Затягивание войны на руку Путину — глава МИД страны
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром заявил, что его страна отправит Украине самоходные артиллерийские установки Archer, чтобы отбросить российских оккупантов. Об этом он сообщил во время общения с прессой, цитирует его канал Sky News.
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По его словам, Украина нуждается в большем количестве наступательных вооружений западного образца, а Швеция обязана внести свой вклад.
Он дал понять, что отправка Archer Украине уже решена, сказав, что вопрос заключается лишь в том, когда САУ будут переданы.
Дипломат отверг аргумент о том, что это приведет к эскалации войны, назвав это противоположным шагом.
"Мы слишком долго сдерживали себя в этом отношении. Мы так и не поняли, что если Украина не получит военной техники, необходимой для победы на поле боя, эта война затянется, что пойдет только на пользу Владимиру Путину", — сказал Биллстром.
- В августе глава МИД Дмитрий Кулеба попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.
- Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине этих САУ.СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 САУ.
- 9 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вопрос предоставления Швецией Украине САУ Archer находится "в процессе планирования".
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