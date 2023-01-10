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Швеция отправит Украине САУ Archer. Затягивание войны на руку Путину — глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 20:42
Швеция отправит Украине САУ Archer. Затягивание войны на руку Путину — глава МИД страны - Фото
САУ Archer (Фото: wikipedia.org)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром заявил, что его страна отправит Украине самоходные артиллерийские установки Archer, чтобы отбросить российских оккупантов. Об этом он сообщил во время общения с прессой, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, Украина нуждается в большем количестве наступательных вооружений западного образца, а Швеция обязана внести свой вклад.

Он дал понять, что отправка Archer Украине уже решена, сказав, что вопрос заключается лишь в том, когда САУ будут переданы. 

Дипломат отверг аргумент о том, что это приведет к эскалации войны, назвав это противоположным шагом. 

"Мы слишком долго сдерживали себя в этом отношении. Мы так и не поняли, что если Украина не получит военной техники, необходимой для победы на поле боя, эта война затянется, что пойдет только на пользу Владимиру Путину", — сказал Биллстром.

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин швеция артиллерия военная помощь САУ Archer
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