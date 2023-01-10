Швеция отправит Украине САУ Archer. Затягивание войны на руку Путину — глава МИД страны

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром заявил, что его страна отправит Украине самоходные артиллерийские установки Archer, чтобы отбросить российских оккупантов. Об этом он сообщил во время общения с прессой, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, Украина нуждается в большем количестве наступательных вооружений западного образца, а Швеция обязана внести свой вклад.

Он дал понять, что отправка Archer Украине уже решена, сказав, что вопрос заключается лишь в том, когда САУ будут переданы.

Дипломат отверг аргумент о том, что это приведет к эскалации войны, назвав это противоположным шагом.

"Мы слишком долго сдерживали себя в этом отношении. Мы так и не поняли, что если Украина не получит военной техники, необходимой для победы на поле боя, эта война затянется, что пойдет только на пользу Владимиру Путину", — сказал Биллстром.

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

В августе глава МИД Дмитрий Кулеба попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.

Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине этих САУ.СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 САУ.

9 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вопрос предоставления Швецией Украине САУ Archer находится "в процессе планирования".

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Дмитро Гриниченко

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