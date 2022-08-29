Швеция объявила о новом пакете помощи Украине. Кулеба попросил САУ Archer

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом он рассказал в понедельник на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, министеркой иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Они провели переговоры в Стокгольме, по итогам которых Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд крон (свыше $90 млн). Половину этой суммы будет составлять военная помощь.

"Я буду честным: поблагодарив Швецию за все, что она уже сделала, я сразу же поднял вопрос о поставках оружия в Украину. Потому что во время войны больше всего нужно оружие, оружие и еще раз оружие", — сказал Кулеба.

"Лучшее, что может сделать Швеция в контексте обороны – предоставить Украине свои известные САУ Арчер и противовоздушные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, а также больше снарядов для наших артиллерийских систем. Как бы странно это ни звучало, лучший способ сохранения человеческих жизней, в том числе гражданских, и спасения украинских городов и сел от разрушения – это предоставление Украине больше оружия. Чтобы мы могли отбить российскую агрессию и российскую армию", — заявил министр иностранных дел.

Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

Оккупационные войска намного превосходят ВСУ в артиллерии, и если Украина сможет выровнять силы, "это изменит ход войны", сказал Кулеба.

Украина использует уже шесть различных видов западной артиллерии калибра 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

Андрей Водяный

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