Швеция может передать Украине САУ Archer, это в процессе планирования – премьер
Вопрос предоставления Швецией Украине самоходных артиллерийских установок Archer находится "в процессе планирования". Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Aftonbladet.
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Издание отмечает, что Кристерссон, занимающий должность премьера с середины октября 2022-го, критиковал предыдущее правительство за то, что оно не решилось передать Украине Archer.
Однако в пакете военной помощи, отправленной Швецией при Кристерссоне, этих САУ тоже не было.
Премьер объяснил это тем, что артустановок "не было в списке приоритетов Украины".
Он заявил, что артиллерийская система может оказаться в Украине: "Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы предоставить такую передовую систему оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь [к этой теме], как только мы ее закончим".
Он подчеркнул, что передача САУ "в процессе планирования", и Archer "был и остается приоритетом" со стороны Швеции.
- В августе Кулеба попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине этих САУ.
- СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 САУ.
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