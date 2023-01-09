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Швеция может передать Украине САУ Archer, это в процессе планирования – премьер

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 19:49
Швеция может передать Украине САУ Archer, это в процессе планирования – премьер - Фото
Archer (Фото - BAE Systems)

Вопрос предоставления Швецией Украине самоходных артиллерийских установок Archer находится "в процессе планирования". Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Aftonbladet.

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Издание отмечает, что Кристерссон, занимающий должность премьера с середины октября 2022-го, критиковал предыдущее правительство за то, что оно не решилось передать Украине Archer.

Однако в пакете военной помощи, отправленной Швецией при Кристерссоне, этих САУ тоже не было.

Премьер объяснил это тем, что артустановок "не было в списке приоритетов Украины".

Он заявил, что артиллерийская система может оказаться в Украине: "Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы предоставить такую ​​передовую систему оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь [к этой теме], как только мы ее закончим".

Он подчеркнул, что передача САУ "в процессе планирования", и Archer "был и остается приоритетом" со стороны Швеции.

  • В августе Кулеба попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине этих САУ.
  • СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 САУ.

Читайте также: Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Оксана Житнюк
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швеция военная помощь сау Archer
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