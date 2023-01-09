Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Ни один из партнеров Украины не предоставил достаточной военной помощи до тех пор, пока российские оккупационные войска остаются на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что вооружение Украины для победы – это самый короткий путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Ранее заместитель Кулебы Андрей Мельник выразил схожую позицию, заявив, что для того, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина сдаться, Украине нужна военная помощь, особенно со стороны США и Германии, в тех же масштабах, что Штаты оказывали Советскому Союзу в рамках ленд-лиза в 1941 году.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит 10 месяцев.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США поставят БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Глава Пентагона Остин пообещал, что США будут и дальше поощрять страны НАТО и других союзников к передаче Украине систем ПВО и бронетехники.

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Оксана Житнюк

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