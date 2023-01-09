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Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 14:37
Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Ни один из партнеров Украины не предоставил достаточной военной помощи до тех пор, пока российские оккупационные войска остаются на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что вооружение Украины для победы – это самый короткий путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Ранее заместитель Кулебы Андрей Мельник выразил схожую позицию, заявив, что для того, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина сдаться, Украине нужна военная помощь, особенно со стороны США и Германии, в тех же масштабах, что Штаты оказывали Советскому Союзу в рамках ленд-лиза в 1941 году.

  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит 10 месяцев.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США поставят БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
  • Глава Пентагона Остин пообещал, что США будут и дальше поощрять страны НАТО и других союзников к передаче Украине систем ПВО и бронетехники.

Читайте также: Кулеба: В 2023 году Украина получит ATACMS и западные танки, но все зависит от поля боя

Оксана Житнюк
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война военная помощь дмитрий кулеба
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