Остин пообещал, что США будут поощрять страны НАТО передавать Украине ПВО и бронетехнику

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что США будут и дальше поощрять страны НАТО и других союзников к передаче Украине систем противовоздушной обороны и бронетехники. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым.

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По его словам, США подтверждают свое обязательства поощрять союзников и партнеров к дополнительным передачам систем ПВО, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины.

Он отметил, что военная помощь Украине необходима для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Остин пообещал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

После разговора с министром обороны США Резников заявил, что новая военная помощь дает Вооруженным Силам Украины возможности для освобождения востока и юга.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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