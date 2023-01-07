Остин пообещал, что США будут поощрять страны НАТО передавать Украине ПВО и бронетехнику
Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что США будут и дальше поощрять страны НАТО и других союзников к передаче Украине систем противовоздушной обороны и бронетехники. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым.
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По его словам, США подтверждают свое обязательства поощрять союзников и партнеров к дополнительным передачам систем ПВО, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины.
Он отметил, что военная помощь Украине необходима для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Остин пообещал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
После разговора с министром обороны США Резников заявил, что новая военная помощь дает Вооруженным Силам Украины возможности для освобождения востока и юга.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
- Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
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