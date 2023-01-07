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Остин пообещал, что США будут поощрять страны НАТО передавать Украине ПВО и бронетехнику

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 11:43
Остин пообещал, что США будут поощрять страны НАТО передавать Украине ПВО и бронетехнику - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что США будут и дальше поощрять страны НАТО и других союзников к передаче Украине систем противовоздушной обороны и бронетехники. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым

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По его словам, США подтверждают свое обязательства поощрять союзников и партнеров к дополнительным передачам систем ПВО, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины.

Он отметил, что военная помощь Украине необходима для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Остин пообещал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

После разговора с министром обороны США Резников заявил, что новая военная помощь дает Вооруженным Силам Украины возможности для освобождения востока и юга.

  • 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список

Дмитро Гриниченко
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пентагон Алексей Резников война нато военная помощь Ллойд Остин
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