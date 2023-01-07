Резников: Новая военная помощь США дает ВСУ возможности для освобождения востока и юга

Министр обороны Алексей Резников заявил, что новый пакет военной помощи США дает Вооруженным Силам Украины новые возможности для освобождения территорий. Об этом он сообщил в Twitter по итогам разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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По его словам, они обсудили детали нового пакета помощи Вашингтона и следующую встречу в формате Рамштайн.

Он отметил, что военная помощь дает Украине новые возможности для освобождения территории на востоке и юге.

Резников поблагодарил Остина и президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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