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Мельник: Украина приветствует решения по танкам и БМП, но нужно как в ленд-лизе 1941-го

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 17:58
Мельник: Украина приветствует решения по танкам и БМП, но нужно как в ленд-лизе 1941-го - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Украина приветствует последние решения западных партнеров о поставках танков и БМП, но для победы нужно намного больше – как в рамках ленд-лиза 1941 года. Об этом заявил экс-посол Украины в Берлине, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает немецкое издание RND.

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"Украинцы приветствуют этот давно назревший шаг с танками со стороны наших западных союзников. Недавнее решение наконец-то поставить нам бронетехнику призвано стать лишь первым нарушением табу, чтобы немедленно, без всяких красных линий оснастить украинскую армию всеми системами вооружения", – заявил Мельник.

Он подчеркнул, что речь идет "обо всем доступном тяжелом вооружении": боевых танках, истребителях, ударных дронах, военных кораблях, подводных лодках, баллистических ракетах. 

"Этот шаг должен быть сделан завтра", – заявил Мельник.

Замглавы МИД считает, что объем поставок тоже является решающим для войны, и чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина сдаться, Украине нужна военная помощь, особенно со стороны США и Германии, в тех же масштабах, что Штаты оказывали Советскому Союзу в рамках ленд-лиза во время борьбы против гитлеровской Германии в 1941 году.

"Украинцы ждут этого смелого решения наших западных союзников, чтобы остановить империалистическую манию величия России и обеспечить устойчивый мирный порядок в Европе", – заявил Мельник.

  • Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.
  • Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.   
  • Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
  • США объявят о крупнейшей военной помощи для Украины почти на $3 млрд, туда войдут около 50 боевых машин Bradley.
Оксана Житнюк
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военная помощь андрей мельник ленд-лиз
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