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Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине САУ Archer

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 15:57
Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине САУ Archer - Фото
Archer (Фото - BAE Systems)

Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине самоходных артиллерийских установок Archer, о которых несколько дней назад попросил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70. Об этом говорится в Twitter главы МИД Швеции Анн Линде.

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"Шведское правительство предоставляет седьмой пакет военной помощи Министерству обороны Украины с артиллерийскими снарядами на сумму 500 млн шведских крон. Это не последний пакет. Управление материально-технического обеспечения (FMV) и Вооруженные силы оценят возможность предоставления артиллерии Archer, ПЗРК RBS 70", — заявила министр.

Шведскую САУ Archer 155-мм калибра производит компания Bofors, являющаяся частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходную гаубицу приводят в боевое положение за 30 секунд, столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции.

Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

Андрей Водяный
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швеция военная помощь анн линде САУ Archer
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