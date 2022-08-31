Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине САУ Archer

Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине самоходных артиллерийских установок Archer, о которых несколько дней назад попросил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70. Об этом говорится в Twitter главы МИД Швеции Анн Линде.

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"Шведское правительство предоставляет седьмой пакет военной помощи Министерству обороны Украины с артиллерийскими снарядами на сумму 500 млн шведских крон. Это не последний пакет. Управление материально-технического обеспечения (FMV) и Вооруженные силы оценят возможность предоставления артиллерии Archer, ПЗРК RBS 70", — заявила министр.

Шведскую САУ Archer 155-мм калибра производит компания Bofors, являющаяся частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходную гаубицу приводят в боевое положение за 30 секунд, столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

Украина использует уже шесть различных видов западной артиллерии калибра 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

Андрей Водяный

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