Украина получит еще одну систему ПВО NASAMS от Канады — глава Минобороны страны
Канада закупит у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине. Об этом сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд после телефонного разговора с министром обороны Алексеем Резниковым.
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По ее словам, Резников сказал, что системы ПВО являются главным приоритетом Украины сегодня, а поэтому Канада покупает у США NASAMS для передачи Украине.
Она отметила, что это первая канадская поставка системы ПВО, которая поможет защитить критическую инфраструктуру от ударов ракет, авиации и беспилотников.
Ананд подчеркнула, что NASAMS имеет очень высокий показатель успешности и станет ценным вкладом в обороноспособность Украины.
"Канада продолжит поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", — заявила министр.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за передачу NASAMS Украине.
- В Пентагоне подтвердили, что в США скоро начнется обучение бойцов Вооруженных Сил Украины пользованию системой противовоздушной обороны Patriot.
- 1 декабря США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- ВСУ уже утвердили список военных, которые поедут обучаться работе с комплексом ПВО Patriot.
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