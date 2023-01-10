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Украина получит еще одну систему ПВО NASAMS от Канады — глава Минобороны страны

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 22:19
Украина получит еще одну систему ПВО NASAMS от Канады — глава Минобороны страны - Фото
Система ПВО NASAMS (Фото: EPA)

Канада закупит у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине. Об этом сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд после телефонного разговора с министром обороны Алексеем Резниковым.

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По ее словам, Резников сказал, что системы ПВО являются главным приоритетом Украины сегодня, а поэтому Канада покупает у США NASAMS для передачи Украине. 

Она отметила, что это первая канадская поставка системы ПВО, которая поможет защитить критическую инфраструктуру от ударов ракет, авиации и беспилотников. 

Ананд подчеркнула, что NASAMS имеет очень высокий показатель успешности и станет ценным вкладом в обороноспособность Украины. 

"Канада продолжит поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", — заявила министр.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за передачу NASAMS Украине. 

"Твое подлинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS станут крепким щитом для наших городов и граждан", — написал глава государства в Twitter.
СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

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Дмитро Гриниченко
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