Кулеба призвал Берлин не мучить с Leopard ни себя, ни Украину: Это все равно произойдет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Германия в итоге все же решится передать Украине танки Leopard 2, и призвал правительство канцлера Олафа Шольца "не мучить" с этим вопросом ни себя, ни Украину. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.

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"Даже если у Германии есть какие-то рациональные аргументы в пользу того, чтобы этого не делать, Германия все равно это сделает позже. Мы уже видели это с самоходными гаубицами, с IRIS-T и совсем недавно – с системами Marder и Patriot. Это всегда одинаковая схема: сначала они говорят нет, затем яростно отстаивают свое решение, чтобы, наконец, сказать да", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что задержка поставок необходимого Украине вооружения – это модель поведения, которая существует не только в Германии, но и "в некоторых других странах".

"Но каждый день процессов принятия решений в Берлине или других столицах также означает, что кто-то гибнет на фронте из-за нехватки артиллерийской или танковой огневой мощи. Это значит, что российские наемники "Вагнера" продолжат наступление и смогут захватить наши окопы", – сказал глава МИД.

Кулеба считает, что если правительство Германии не может само принять решение по танкам, то ему следует хотя бы дать зеленый свет странам, у которых они тоже есть и которые готовы предоставить их ВСУ.

Он предположил, что официальный ответ из Берлина может быть таким: "Нам нужен письменный запрос, и тогда мы им займемся".

Сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии пока не получало конкретных запросов на выдачу разрешений поставлять Киеву танки Leopard.

"Но мы живем в реальном мире и понимаем, что страны проводят свои исследования, прежде чем делать официальный запрос. Мы хотим честного подхода к танковому вопросу, без задержек. Как мы узнали за последние 10 месяцев, это произойдет в любом случае — это всего лишь вопрос времени. Зачем вы мучаете себя, нас и всех остальных, а не просто, без промедления, принимаете решение, которым можно гордиться?" – заявил Кулеба.

Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.

Кулеба заявил, что не сомневается в получении Украиной немецких танков Leopard 2 после визита главы МИД ФРГ Бербок в Харьков.

Дуда пообещал сегодня роту танков Leopard от Польши. Также планы о передаче Украине боевых танков сегодня подтвердили в Великобритании.

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Оксана Житнюк

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