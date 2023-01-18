Белый дом: Новая военная помощь Украине может быть объявлена уже в конце этой недели
Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели. Об этом сообщил советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии каналу CNN.
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По его словам, новые объявления об оружии и помощи для Украины могут появиться, возможно, уже в конце текущей недели.
Кирби не стал уточнять, будет ли идти речь о возможной передаче танков.
Ранее на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь США Украине эволюционировала от Stinger и Javelin до боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны Patriot.
"Мы постоянно поставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это реагирует на то, что на самом деле происходит на поле боя, а также спрогнозировать то, куда оно может пойти", — сказал он.
- Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен поставить Украине американские танки.
- Недавно партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
- США признают необходимость ВСУ бить дальше линии фронта в нынешней фазе войны – Пентагон.
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