Белый дом: Новая военная помощь Украине может быть объявлена уже в конце этой недели

Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели. Об этом сообщил советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии каналу CNN.

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По его словам, новые объявления об оружии и помощи для Украины могут появиться, возможно, уже в конце текущей недели.

Кирби не стал уточнять, будет ли идти речь о возможной передаче танков.

Ранее на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь США Украине эволюционировала от Stinger и Javelin до боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны Patriot.

"Мы постоянно поставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это реагирует на то, что на самом деле происходит на поле боя, а также спрогнозировать то, куда оно может пойти", — сказал он.

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Дмитро Гриниченко

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