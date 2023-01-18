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Белый дом: Новая военная помощь Украине может быть объявлена уже в конце этой недели

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 09:46
Белый дом: Новая военная помощь Украине может быть объявлена уже в конце этой недели - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели. Об этом сообщил советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии каналу CNN.

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По его словам, новые объявления об оружии и помощи для Украины могут появиться, возможно, уже в конце текущей недели.

Кирби не стал уточнять, будет ли идти речь о возможной передаче танков. 

Ранее на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь США Украине эволюционировала от Stinger и Javelin до боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны Patriot.

"Мы постоянно поставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это реагирует на то, что на самом деле происходит на поле боя, а также спрогнозировать то, куда оно может пойти", — сказал он. 

Читайте также: Армия России считалась одной из сильнейших в мире, Украина разрушила миф — генерал США 

Дмитро Гриниченко
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