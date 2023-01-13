UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России считалась одной из сильнейших в мире, Украина разрушила миф — генерал США

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 12:57
Армия России считалась одной из сильнейших в мире, Украина разрушила миф — генерал США - Фото
Брэдли Чанс Зальцман (Фото: Air Force)

До большой войны против Украины армия РФ считалась одной из сильнейших в мире, однако этот миф был разрушен. Об этом заявил командующий Космических сил США Брэдли Чанс Зальцман, цитирует его Space News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, война в Украине дает урок для армии США, который заключается в том, что когда им приходится воевать в очередном конфликте, то их нельзя застать врасплох. 

"Наблюдение из Украины: на бумаге у вас есть очень боеспособные российские вооруженные силы, но у них не обязательно была подготовка, у них не обязательно были оперативные концепции для многомерных операций", — сказал Зальцман. 

Он отметил, что лидеры часто сосредотачиваются на системах вооружений и упускают из виду факт наличия обученного персонала, оперативных концепций и тактики применения систем оружия против думающего противника.

"У россиян не было структур командования и контроля и средств поддержки. И их немного не хватает", — заявил генерал.

  • По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужногороссияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в самом худшем – в конце января.
  • Резников считает, что Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале.
  • По данным ГУР, Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек вдобавок к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России армия США война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 