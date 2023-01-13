Армия России считалась одной из сильнейших в мире, Украина разрушила миф — генерал США

До большой войны против Украины армия РФ считалась одной из сильнейших в мире, однако этот миф был разрушен. Об этом заявил командующий Космических сил США Брэдли Чанс Зальцман, цитирует его Space News.

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По его словам, война в Украине дает урок для армии США, который заключается в том, что когда им приходится воевать в очередном конфликте, то их нельзя застать врасплох.

"Наблюдение из Украины: на бумаге у вас есть очень боеспособные российские вооруженные силы, но у них не обязательно была подготовка, у них не обязательно были оперативные концепции для многомерных операций", — сказал Зальцман.

Он отметил, что лидеры часто сосредотачиваются на системах вооружений и упускают из виду факт наличия обученного персонала, оперативных концепций и тактики применения систем оружия против думающего противника.

"У россиян не было структур командования и контроля и средств поддержки. И их немного не хватает", — заявил генерал.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в самом худшем – в конце января.

Резников считает, что Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале.

По данным ГУР, Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек вдобавок к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

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Дмитро Гриниченко

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