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Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 11:19
Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая, а олигарх Евгений Пригожин хочет показать, что его террористическая ЧВК Вагнера эффективнее армии РФ. Об этом в интервью BBC сообщил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, вагнеровцы использовали тактику атак пехотными волнами, что привело к большому количеству потерь в их рядах.

Он отметил, что Пригожина интересует денежная выгода от возможного захвата города, так как там расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

Резников заявил, что ЧВК Вагнера хочет показать, что ее бойцы лучше и эффективнее регулярной российской армии, а захват Соледара поможет представить хоть какие-то доказательства этому. 

Смотрите также: Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ – видео LIGA.net

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война Донбасс чвк вагнера бахмут евгений пригожин Соледар
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