Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая, а олигарх Евгений Пригожин хочет показать, что его террористическая ЧВК Вагнера эффективнее армии РФ. Об этом в интервью BBC сообщил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, вагнеровцы использовали тактику атак пехотными волнами, что привело к большому количеству потерь в их рядах.

Он отметил, что Пригожина интересует денежная выгода от возможного захвата города, так как там расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

Резников заявил, что ЧВК Вагнера хочет показать, что ее бойцы лучше и эффективнее регулярной российской армии, а захват Соледара поможет представить хоть какие-то доказательства этому.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Дмитро Гриниченко

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