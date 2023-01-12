После Бахмута Соледар стал самой горячей точкой фронта. В атаку на город пошли самые профессиональные отряды террористической ЧВК Вагнера. LIGA.net попыталась разобраться, что происходит в Соледаре, будет ли окружение Бахмута и как это влияет на общую линию фронта.

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9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и приступили к мощному штурму.

Соледар на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта, заявили в ВСУ.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут.

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Вадим Ребрина

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