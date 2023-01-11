РФ бросила больше вагнеровцев, но прорвать оборону и полностью взять Соледар не может – МО

В Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"После понесенных потерь противник в очередной раз провел замену своих подразделений, увеличил количество "вагнеровцев", пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но безуспешно", – написала Маляр.

Сегодня источники прямо на линии фронта сообщили, что в Соледаре под Бахмутом "крайне сложная" ситуация, но у ВСУ там "нет никакой истерики, окружений, ультиматумов о капитуляции или сдаче в плен и суеты", а сообщения об этом – информационно-психологические операции врага.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Сергій Бережний

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