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РФ бросила больше вагнеровцев, но прорвать оборону и полностью взять Соледар не может – МО

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 14:58
РФ бросила больше вагнеровцев, но прорвать оборону и полностью взять Соледар не может – МО - Фото
Уничтоженная российская военная техника (фото - Генштаб ВСУ)

В Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр

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"После понесенных потерь противник в очередной раз провел замену своих подразделений, увеличил количество "вагнеровцев", пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но безуспешно", – написала Маляр.

Сегодня источники прямо на линии фронта сообщили, что в Соледаре под Бахмутом "крайне сложная" ситуация, но у ВСУ там "нет никакой истерики, окружений, ультиматумов о капитуляции или сдаче в плен и суеты", а сообщения об этом – информационно-психологические операции врага

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Сергій Бережний
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война минобороны бахмут вагнеровцы Соледар Анна Маляр
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